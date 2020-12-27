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воскресенье, 27 декабря 2020 01:05

Daewoo Lanos влетел в опору моста: погибшего водителя "вырезали" из автомобиля

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Daewoo Lanos влетел в опору моста: погибшего водителя &quot;вырезали&quot; из автомобиля
Daewoo Lanos влетел в опору моста. Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и въехал в опору моста. Мужчина погиб на месте.

ДТП произошло на автодороге М-04 Знаменка - Луганск - Изварино неподалеку гипермаркета "Эпицентр" в поселке Слобожанское Днепровского района, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Изуродованное тело погибшего достали из автомобиля с помощью гидравлических ножниц и разжимателя. На месте работали 8 спасателей и 2 спецмашины.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств ДТП.

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В Каменце-Подольском на Хмельнитчине 35-летний водитель Subaru Legacy врезался в дерево и перевернулся на крышу. Погибли пассажирки иномарки 42 и 35 лет. Водитель и еще одна 37-летняя пассажирка в больнице.

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