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пятница, 03 декабря 2021 12:28

Торговец кофе и семья из села: СМИ узнали о задержанных ФСБ "шпионах"-украинцах

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Украинскими "шпионами" и "террористом" Федеральная служба безопасности России назвала 23-летнего торговца кофе из Киева и семью из села Перепельники Тернопольской области - сын, отец и мать.

Об этом сообщило российское издание "Медуза", связавшееся с родными задержанных.

Мать якобы "террориста" Александра Цилика Милана посмотрела видео, обнародованное ФСБ. Голос своего сына она услышала впервые с октября, когда он отправился в деловую поездку в Россию. По словам женщины, при пересечении границы РФ в октябре сын перестал выходить на связь.

Автор: скриншот с видео "признания"
  На фото Александр Цилик. Отучившись на специалиста по банковскому делу, он начал работать в кафе и барах. К примеру, в киевском "Фан-баре "Банка"
На фото Александр Цилик. Отучившись на специалиста по банковскому делу, он начал работать в кафе и барах. К примеру, в киевском "Фан-баре "Банка"

Киевлянка рассказала, что его поездка связана с чаем и кофе, поскольку он на этом зарабатывал, ездил на фестивале, хорошо разбирается в зернах.

На оперативной съемке ФСБ мужчина рассказал, что настоящей целью его поездки была не закупка кофе, а "организация теракта" по заданию Главного управления Минобороны. Он якобы должен был взорвать на территории России две самодельные бомбы.

После исчезновения Цилика его объявили в розыск в Украине. Первые сведения о нем поступили только в ноябре, вспоминает мать задержанного. Добавила, что звонила в посольство, те делали запрос в Россию. Там ответили, что сын был задержан. Однако ФСБ не доложила об этом консулу, хотя должна была.

Отец и сын Зиновий и Игорь Ковали якобы приехали в Россию, чтобы "сфотографировать автомобильные мосты, железнодорожные мосты, теплоэлектростанцию", утверждает ФСБ.

Автор: скриншот с видео "признания"
  Зиновий Коваль
Зиновий Коваль

На видео "агенты признаются", что мать также является "шпионом". Судя по страницам в запрещенных в Украине "Одноклассниках", как минимум до 2017 года женщина преподавала в сельской школе младшим и средним классам.

Уже через неделю после "вербовки" Службой безопасности Украины Ковали поехали в Россию, где их задержали. В машине "агентов" ФСБ "обнаружила" оружие. На опубликованном видео можно насчитать восемь пистолетов, множество обойм и карабин.

Автор: скриншот с видео "признания"
  Игорь Коваль
Игорь Коваль

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2 декабря ФСБ в России заявило о задержании якобы трех "украинских агентов". Два якобы СБУ и один ГУР Минобороны.

Утверждалось, что один из них планировал взорвать в России две бомбы, еще двое – отец с сыном – якобы шпионили за стратегическими объектами. Их обвиняют в фото- и видеосъемке важных предприятий жизнеобеспечения.

Вскоре СБУ назвала это фейком и элементом гибридной войны.

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Дата
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