ФСБ заявила о задержании агентов СБУ

Задержанные якобы готовили теракт. Фото: ТАСС

В федеральной службе безопасности России говорят, что задержали украинских агентов.

Они якобы должны были устроить теракт, передает ТАСС.

В ФСБ заявили о задержании трех агентов Службы безопасности Украины. Зиновий Коваль и его сын Игорь якобы собирали информацию. Третий готовил теракт.

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Этих людей обвиняют в сборе информации и осуществлении фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения.

В Казани ФСБ задержала несовершеннолетнего россиянина. Его обвиняют в подготовке нападения на школу. Будто бы получал приказы из Украины. Следственный комитет в Республике Татарстан возбудил уголовное дело.