Тело в сумке, которое нашли в Киеве, оказалось без головы

Найденный в Голосеевском районе столицы труп в сумке принадлежит мужчине. Больше подробностей в полиции пока не разглашают.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Голосеевском районе Киева нашли в сумку с фрагментами человеческого тела

Информация о расчлененном теле оказалась не совсем точной. Речь идет о теле мужчины без головы с ножевыми ранениями, пишет "Сегодня" со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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Полицейским предстоит установить личность погибшего, а для этого нужно найти его голову. Чтобы ускорить процесс установления личности, правоохранители будут осматривать тело мужчины и пытаться установить его личность по особым приметам. Будут проверять и сравнивать с данными людей, об исчезновении которых заявляли в Киеве.

Также будут работать с жителями близлежащих домов: возможно, кто-то из них видел что-то подозрительное. На месте работают криминалисты и кинологи.

Сумку обнаружил прохожий в пер. Моторный, где ведется строительство, утром 28 апреля. После проверки делу дадут правовую квалификацию. Следственные действия продолжаются.