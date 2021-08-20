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пятница, 20 августа 2021 13:27

Тело повешенного в Киеве белоруса до сих пор не похоронили

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Тело повешенного в Киеве белоруса до сих пор не похоронили
Прокуратура не позволяет похоронить Шишова через следствие. Фото: Instagram Виталий Шишов

Тело белоруса 26-летнего Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из киевских парков, до сих пор не похоронили из-за следственных действий.

Адвокат родственников погибшего еще не видела материалы дела и комментариев со стороны правоохранителей, сообщает гражданская жена Шишова Божена Жолудь в интервью "Суспільному".

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Уже две недели прокуратура не дает согласие на захоронение. Более того, до конца следствия не позволит похоронить тело, чтобы потом при необходимости не эксгумировать, сообщает полиция.

Белоруса Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 августа в лесном массиве в Святошинском районе Киева. Был председателем общественной организации Белорусский дом в Украине. Его нашли около 7:40. На теле обнаружили телесные повреждения. Телефон лежал на земле. Веревка была привязана к ветке на высоте 3,8 м.

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