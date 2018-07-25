Тело Людмилы Харчук 2 дня лежало в сарае

Людмила Харчук вместе с детьми жила в хлеву в центре Луцка. Похоронить ее согласились социальные службы. Фото: Аверс

2 дня пролежал в заброшенном сарае в Луцке тело бездомной Людмилы Харчук. Последние годы жила там вместе с дочкой и больным сыном. У детей денег на похороны не было.

"Мама умерла во сне. Сразу позвонили в полицию. Они приехали и сообщили, что погребением должны заниматься дети. Но денег у нас на это нет. Целый день бегала по государственным учреждениям. Социальная служба таки согласилась похоронить ее за коммунальный счет. Но до этого надо было ждать 10 дней - такая у них процедура. Не знали, что делать с телом. В морг его должны были отвезти полицейские, но они не захотели. Сделали это только на второй день после вмешательства журналистов", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua дочь Алла Вишневецкая.

Ранее Людмила Харчук работала учителем в луцком ПТУ №6. Вместе с детьми жила в общежитии.

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"Несколько лет назад мама ушла на пенсию, потому что по состоянию здоровья работать уже не могла. Ее попросили освободить жилье. Пытались добиться правды в судах, но нам не удалось. В центре Луцка нашли хлев, хозяин которого согласился сдать нам в аренду . Платили ежемесячно 1,2 тысячи гривен ", - поделилась Анна Вишневецкая.

Умершая в Ливане нищенка 52-летняя Фатима Отман оказалась владелицей более чем $ 1 млн. Тело Фатимы нашли в заброшенном автомобиле. Рядом с ней в двух пластиковых сумках лежали банкноты, общей суммой около $ 3,5 тыс. Также на месте происшествия полиция обнаружила депозитные книги от местного банка, на счету которых было больше, чем $ 1,1 млн.