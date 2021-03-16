Тело было в мешке: возле подвала нашли мертвой женщину

В Одессе на ул. Мариинской возле учебного заведения нашли мертвой женщину.

Тело погибшей было в мешке. На ее теле были признаки насильственной смерти, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Фото: suspilne.media

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Личность погибшей, обстоятельства её смерти и причастные к этому лица устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации события.

В Ходорове Львовской области 36-летний мужчина убил 88-летнего пенсионера. Мужчину мертвым в его же квартире нашла опекунша.