Тела священника и его 4-летней дочери нашли в затопленном карьере

В затопленном карьере в с. Щербаки Белоцерковского района Киевской области утонул 58-летний мужчина с 4-летней дочкой. Фото - kv.npu.gov.ua

В затопленном карьере в селе Щербаки Белоцерковского района Киевской области утонул 58-летний мужчина с 4-летней дочкой.

Отца и младшую сестренку увидел старший сын священника, когда пошел на их поиски. Парень начал звать на помощь. Люди, которые отдыхали неподалеку, вызвали скорую помощь. Но из воды вытащили мужчину с дочкой уже без признаков жизни, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Полицейские выяснили, что священник вместе с женой и двумя детьми приехали на машине к затопленному карьеру, чтобы забрать старшего сына домой. Он отдыхал там с друзьями. В то время, когда все собирали вещи, мужчина взял младшую дочь и пошел прогуляться. Через некоторое время их и нашел старший сын священнослужителя", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают причины смерти, ищут свидетелей и очевидцев происшествия.

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