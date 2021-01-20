Тарасов заслуживает смерти - родственница убитой Дарьи Лукьяненко

В Раздельнянском районном суде Одщины должны были объявить приговор 24-летнему Николаю Тарасову из Ивановки. Его обвиняют в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото: Думская

Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки в Одесской области Николай Тарасов заслуживает смертной казни.

А горло резал, чтобы оттянуть объявление приговора и остаться в СИЗО. Такое мнение высказала бабушка убитой девочки Екатерина Лукьненко.

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"Ему там хорошо, там есть все удобства. Им там еще и интернет провели. Я хотела бы, чтобы его убили. Он заслуживает смертной казни", - заявила женщина.

Вместе с тем обвиняемый Тарасов говорит, что дело против него сфабриковали. Девочку он не убивал. Поэтому решил сам поставить точку в деле, убив себя.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность" - написано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.