Таксист спас женщину от самоубийства - видео события

Женщина пыталась прыгнуть с моста. Фото: dp.informator.ua

В Днепре водитель такси спас женщину, которая планировала совершить самоубийство.

Женщина стояла возле забора на Центральном мосту. Там ее и увидел таксист, сообщает "Информатор".

Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и постоянно повторяла, что хочет убить себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший глава "Энергоатома" совершил самоубийство - СМИ

Таксист начал общаться с ней и выяснил, что на отчаянный шаг ее толкнули проблемы в семье. Тогда вызвал психиатрическую бригаду, которая унесла женщину в больницу.

В Каменском Днепропетровской области возле городской больницы №9 обнаружили тело мужчины. Выяснилось, это 55-летний пациент медучреждения, которого лечили от двусторонней пневмонии. Предварительно, он покончил с собой, прыгнув с высоты.