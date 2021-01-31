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воскресенье, 31 января 2021 11:04

Таксист спас женщину от самоубийства - видео события

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Таксист спас женщину от самоубийства - видео события
Женщина пыталась прыгнуть с моста. Фото: dp.informator.ua

В Днепре водитель такси спас женщину, которая планировала совершить самоубийство.

Женщина стояла возле забора на Центральном мосту. Там ее и увидел таксист, сообщает "Информатор".

Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и постоянно повторяла, что хочет убить себя.

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Таксист начал общаться с ней и выяснил, что на отчаянный шаг ее толкнули проблемы в семье. Тогда вызвал психиатрическую бригаду, которая унесла женщину в больницу.

В Каменском Днепропетровской области возле городской больницы №9 обнаружили тело мужчины. Выяснилось, это 55-летний пациент медучреждения, которого лечили от двусторонней пневмонии. Предварительно, он покончил с собой, прыгнув с высоты.

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