Под окнами больницы нашли мертвым пациента

В Каменском мужчина упал с пожарной лестницы больницы и разбился. Фото: dp.informator.ua

В Каменском Днепропетровской области возле городской больницы №9 обнаружили тело мужчины. Выяснилось, это 55-летний пациент медучреждения, которого лечили от двусторонней пневмонии.

Предварительно, он покончил с собой, прыгнув с высоты, пишет Информатор.

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Отмечается, что мужчина поднялся по пожарной лестнице на высоту 3-этажного здания терапевтического отделения и прыгнул вниз. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Было ли это самоубийство или несчастный случай - устанавливается. Предсмертной записки не было, как и предпосылок для таких действий. Все обстоятельства происшествия выясняются.

В Днепре в больнице им. Мечникова 44-летний мужчина совершил самоубийство. Пациент выпрыгнул из окна, оставив перед тем записку. В ней он написал: "Извините за все".