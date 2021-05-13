Таксист обставил убийство тетки как несчастный случай

В Тарасовке под Киевом 31-летний мужчина убил тетю и имитировал несчастный случай.

11 мая он приехал к родственникам из Одессы якобы в гости. А сам спланировал преступление. Объяснил, что имел много долгов, рассказал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

Фото: facebook.com/ Андрей Небытов

"На первый взгляд - несчастный случай, на самом деле - убийство и тщательно спланированное разбойное нападение. 31-летний таксист набрал долгов, а чтобы рассчитаться, спланировал и совершил нападение на собственную тетю. Подозреваемый дождался, когда хозяин дома пойдет на дежурство, напал на родственницу, а потом забрал из дома все деньги. Пока потерпевшая лежала в беспомощном состоянии, племянник пытался имитировать несчастный случай - падение с высоты. В результате женщина погибла, не приходя в сознание", - рассказал Небытов.

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Племянника оперативники задержали по горячим следам уже в Одессе. Он признался, что ударил тетю по голове. А когда она упала - пошел грабить.

Следствие продолжается. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

В селе в Сумском районе 45-летний мужчина убил на своей даче 41-летнего товарища. А полицейским сообщил, что тот накануне упал с крыши дачного дома. И, очевидно, умер из-за полученных телесных повреждений.