Такси влетело в бетонную стену и загорелось: кадры смертельного ДТП

В Одессе произошла смертельная авария с автомобилем службы такси Uklon вечером 5 мая.

На ул. Черноморского казачества водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и влетел в бетонную стену. От удара автомобиль загорелся. Водитель погиб, его пассажирка - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: 24tv.ua В Одессе произошла смертельная авария с автомобилем службы такси. Водитель погиб, пассажирка - покалечилась

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"Водитель погиб, его 41-летняя пассажирка доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами и ушибами", - говорят в полиции.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия, открыли уголовное производство.

Водителю во время движения стало плохо, по информации "7 канала". На кадрах с места видно, что он вылетел из машины и лежал у бетонной стены. Отмечается также, что пассажиров в авто было двое.

На трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг в Вознесенском районе Николаевской области произошла смертельная авария. Там столкнулись грузовик Renault Magnum и автомобиль такси Opel Vectra. В результате столкновения 36-летний водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. 61-летний водитель грузовика не пострадал.