Сына зарезал после изнасилования, жену задушил: мужчина зверски расправился с семьей

В Москве 34-летний Савва Никитин зверски убил свою гражданскую жену 29-летнюю Марию и 5-летнего сына. Фото - росЗМИ

В Москве 34-летний Савва Никитин зверски убил свою гражданскую жену 29-летнюю Марию и 5-летнего сына. За несколько дней до трагедии изверг изнасиловал своего сына.

Известно, что подозреваемый в расправе над своей семьей ранее работал в МЧС Украины в Крыму, сообщают росЗМИ.

О том, что муж соблазнил сына, жена Мария узнала за несколько дней до убийства, но не обратилась в полицию. Тело внука и Марии обнаружила бабушка. Женщина была задушена. На теле ребенка было около 70 ран, которые отец нанес ему ножом и отверткой.

На теле убийцы были многочисленные царапины, а также порезы на предплечьях и неглубокие раны на груди, которые, опираясь, нанесла ему жена.

На месте трагедии были найдены записки, некоторые из них написаны кровью: "Иуда - Маша"; "Я породил - я и убью".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это не мог сделать нормальный человек": подозреваемому в убийстве семьи продлили арест

Знакомый Саввы Дмитрий сказал, что у его брата шизофрения, а поскольку это заболевание может быть наследственным, он предполагает, что у мужчины начались "проблемы с головой".

Родные рассказывают, что семья жила дружно, несмотря на материальные трудности - у мужчины были проблемы с трудоустройством.

Отцом убийцы является известный крымский писатель Александр Никитин, который постоянно проживает в Ялте и является членом Союза писателей Крыма.

В Беляевке Одесской области 36-летний Евгений Лапчук задушил жену 43-летнюю Оксану и больную аутизмом дочь Анастасию, 10 лет. Себе убил.