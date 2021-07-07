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среда, 07 июля 2021 14:14

Связал скотчем и бил: мужчина порезал 2-летнего сына сожительницы

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Связал скотчем и бил: мужчина порезал 2-летнего сына сожительницы
На Днепропетровщине разыскивают Сергея Федотова, который порезал 2-летнего сына бывшей сожительницы. Фото: t.me/hyevuy_dnepr

В селе Девладово Криворожского района Днепропетровской области 28-летний мужчина порезал 2-летнего сына бывшей сожительницы 7 июля.

У мальчика ранения шеи и спины. Он в тяжелом состоянии в больнице. Преступника разыскивают, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"26-летняя женщина сообщила, что ее бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми 2 и 7 лет и угрожает расправой. В результате пострадал 2-летний мальчик", - сказано в сообщении.

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Подозреваемого зовут Сергей Федотов, по данным источников Gazeta.ua. Он связал детей скотчем и бил. В каком состоянии старший ребенок - уточняется.

На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о правовой квалификации преступления.

В Одессе на ул. Академика Королева, 118/1 обнаружили тела двух детей - 4-летней девочки и ее 10-летнего брата. Их задушил отчим. В полиции говорят, мужчина был в неадекватном состоянии: смертельно пьян, возможно, еще и под наркотиками. Правоохранителям он заявил, детей убил, чтобы отомстить жене.

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Дата
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