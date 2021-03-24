Своих жертв искал по селу: мужчина забил до смерти жену священника

Преступник бил женщину ногами и руками. Утром пострадавшую избитой нашел сын Фото: pixabay.com

В селе Доброводы Черкасской области мужчина забил до смерти 78-летнюю жену священника.

Сначала мужчина ходил по селу и искал жертву, говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей". К одной из женщин он заглядывал в окна, однако его испугал внук. Преступник успел выбить в их доме два стекла.

Впоследствии мужчина ворвался в дом жены священника. Она жила одна. Преступник бил женщину ногами и руками.

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Утром пострадавшую избитой нашел сын. Женщина еще дышала. Ее завезли в больницу, где она скончалась.

Из дома пенсионерки ничего не пропало. Об убийце известно, что он приехал в гости к местному жителю. Ему 40 лет, живет в Умани, имеет судимость за сексуальное насилие. В содеянном сознался.

На Донбассе 32-летний мужчина убил мать, которая требовала от него устроиться на работу. Правоохранителей вызвал сосед убитой.