Требовала найти работу: мужчина зарубил собственную мать

Злоумышленник нанес женщине удары топором по голове и оставил лежать на полу. Фото: Нацполиция

На Донбассе 32-летний мужчина убил мать, которая требовала от него устроиться на работу.

Правоохранителей вызвал сосед убитой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По указанному им адресу полицейские обнаружили тело 58-летней женщины. Оказалось, что к преступлению причастен сын погибшей, который жил в этом же доме.

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Мужчина рассказал, что нанес матери удары кулаками и топором по голове, потому что она требовала найти работу. После совершенного он оставил женщину лежать на полу.

Подозреваемого задержали, начато уголовное производство.

На Киевщине мужчина забил до смерти собственную мать руками, ногами и скалкой. Когда от полученных травм женщина скончалась, злоумышленник сбросил ее тело в канализацию.