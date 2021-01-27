Супруги продавали детали для пулеметов и снайперских винтовок

Правоохранители предотвратили отправке за границу 20 посылок с элементами боевого оружия. Фото: СБУ

В Киеве СБУ разоблачила супругов, которые незаконно переправляли за границу детали огнестрельного нарезного стрелкового оружия.

Злоумышленники находили клиентов на интернет-форумах и переправляли товар сервисами международной почты, сообщается на сайте спецслужбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разоблачили группу "любителей оружия" с солидным арсеналом

"Подозреваемые скупали комплектующие для стрелкового оружия, в том числе для автоматов Калашникова и ручных пулеметов различных модификаций, а также для снайперских винтовок Драгунова", - говорится в сообщении.

Фигуранты дистанционно оформляли отправления через электронные кабинеты, которые регистрировали на несуществующих лиц.

Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются источники поступления комплектующих к оружию.

В Луцке задержали 53-летнего мужчину, который хранил дома арсенал оружия. Среди найденного правоохранители обнаружили гранаты, пистолеты и различные комплектующие. По данным полицейских, житель Луцка держал в собственной квартире оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.