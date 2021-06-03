Судью отправили в тюрьму за коррупцию. Сколько отсидит

ВАКС приговорил судью в тюрьму с конфискацией имущества. Фото: @olehnovikovkh

Антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области Анне Билык.

Ей назначили шесть лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности три года. Также конфисковали автомобиль и земельный участок в Броварах, сообщили в НАБУ.

По версии обвинения, Билык требовала у частного предприятия €1 тыс. за решение в его пользу по делу об изъятии 13,5 т топлива органами Государственной фискальной службы.

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Приговор можно обжаловать в течение 30 дней в апелляционной палате ВАКС.

Голосеевский районный суд города Киева закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Речь шла о нарушении требований финансового контроля и требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В феврале Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два админипротокола относительно Тупицкого. НАПК направляло запрос, чтобы он объяснил, почему в его декларации нет сведений о земельном участке, расположенном в оккупированной Россией Ялте. Информации об участке не было в Государственном земельном кадастре Украины. В то же время в российском кадастре записано, что 19 июля 2018 года Тупицкий приобрел право собственности на указанный земельный участок по российскому законодательству.