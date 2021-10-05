Судью Майдана оштрафовали на 850 грн за резонансную ДТП - адвокат будет обжаловать

Судью Майдана, которая навеселе едва не въехала в людей, оштрафовали на 850 грн. Фото: Фото: facebook.com/zupynylosia

Судью Деснянского райсуда Киева Светлану Колегаеву, которая пьяной совершила ДТП, оштрафовали на 850 грн за повреждения улицы в результате аварии.

Решение приняли в Оболонском райсуде столицы в понедельник, 4 октября, пишет Watchers.

В зале суда обвиняемой и прокурора не было. Присутствовала только адвокат нарушительницы. Она требовала провести дополнительную экспертизу. Суд отказал. Адвокат заявила, что будет обжаловать решение суда.

Суд рассматривает отдельное производство против Колегаевой касательно управления машиной в нетрезвом состоянии. Решения пока нет. Однако неизвестно, подтвердилось ли состояние опьянения судьи, поскольку патрульные информацию о ДТП не обновляли, отметило издание.

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Вечером 21 августа 2021-го Светлана Колегаева попала в ДТП на Оболони в Киеве. Женщина за рулем Audi была пьяной. Она влетала в столп и чуть не сбила людей. Очевидец рассказал, что скорость автомобиля была более 100 км/ч. Дело якобы пытались "замять". На месте собралось много местных жителей, которые решили дождаться приезда полиции. Прибыли четыре патрульные машины. Проходить алкотестирование нарушительница отказалась. Сделать это хотела у нарколога. Судья Колегаева известна тем, что во время Майдана принимала решение против активистов. Одного посадила на 30 дней в СИЗО. Впоследствии пыталась это скрыть в декларации добродетели.