Судья получил 6 лет тюрьмы

Судью Раховского райсуда Закарпатской области Ивана Тулика приговорили к 6 годам тюрьмы за взяточничество. Фото: Раховский районный суд

Судью Раховского райсуда Закарпатской области Ивана Тулика признали виновным во взяточничестве и приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также он не имеет права занимать определенные должности в течение 3-х лет. Такое решение 16 февраля вынес Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram. Оглашение приговора транслировалось на Youtube-канале суда.

Правоохранители доказали, что судья дважды получал взятки - в сентябре 2018 $400 и в марте 2019 10 тыс. грн. За такие суммы он согласился помочь в положительном решении по административному делу, которое находилось на рассмотрении у другого судьи. А также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга. Установлено, что судья получал взятки в помещении служебного кабинета.

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Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения. Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Тулик работал судьей в Рахове с 2007 года. Он был назначен Верховной Радой на 5 лет, а в 2012 году был избран на должность судьи Раховского райсуда бессрочно.

Высший антикоррупционный суд объявил приговор судьи Хозяйственного суда Одесской области Павлу Меденцеву, обвиняемого в вымогательстве и получении 570 тыс. грн взятки. Судью приговорили к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией.