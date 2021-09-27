Судороги начались на трассе: 20-летняя ради развлечения наелась мухоморов

В Закарпатской области спасают 20-летнюю женщину, которая ради развлечения наелась мухоморов. Фото: pixabay.com

В Закарпатской области спасают 20-летнюю женщину, которая ради развлечения наелась мухоморов.

Прямо на трассе у нее появились судороги, головокружение и слабость. Ее парень вызвал "скорую", сообщили в Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи.

"Парень рассказал, что они с девушкой решили поесть мухоморов для развлечения, чтобы увидеть галлюцинации. Однако его подруге стало плохо. Медики госпитализировали девушку прямо с трассы, недалеко от санатория, куда вызвали "скорую", - говорится в сообщении.

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После первой медицинской помощи женщину транспортировали в Савеловскую городскую больницу.

Врачи отмечают, что ее спас своевременный вызов скорой помощи.

В Хмельницком 32-летний мужчина объелся мухоморов. Он сам собрал лишь ядовитых грибов, приготовил их и поужинал. Через час ему стало плохо. Единственное, что он успел - вызвал медиков.