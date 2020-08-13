Судимый за убийство совершил новое преступление

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В селе Згальцы Бородянского района Киевской области неизвестный возле амбулатории напал на пенсионера, как только тот сел за руль собственного автомобиля. Вытолкнул и избил его. Однако угнать автомобиль вор не смог, потому что не завел.

Злоумышленника задержали. Им оказался 40-летний житель Бородянки, отбывавший наказание за умышленное убийство, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Когда злоумышленник не смог завести машину, он забаррикадировался в салоне авто. Затем начал там разжигать бумагу. Чтобы не допустить пожара, люди бросились на спасение с ведром воды и вызвали полицию", - сказано в сообщении.

Авто удалось спасти от огня. Злоумышленнику грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

В столице мужчина задержал угонщика машины. Он вместе с женой решил поехать в гости. Мужчина посадил жену на заднее сиденье, завел автомобиль и пошел выбрасывать мусор. Услышав крик жены, сразу побежал к автомобилю, за рулем которого сидел неизвестный мужчина. Злоумышленник начал убегать. Остановила 19-летнего беглеца пуля в бедре.