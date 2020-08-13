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четверг, 13 августа 2020 10:50

Судимый за убийство совершил новое преступление
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На Киевщине ранее судимый за убийство напал на пенсионера, только тот сел за руль собственного автомобиля. Угнать легковушку злоумышленнику не удалось
Фото: facebook.com/pol.kyivregion
На Киевщине ранее судимый за убийство напал на пенсионера, только тот сел за руль собственного автомобиля. Угнать легковушку злоумышленнику не удалось
На Киевщине ранее судимый за убийство напал на пенсионера, только тот сел за руль собственного автомобиля. Угнать легковушку злоумышленнику не удалось

В селе Згальцы Бородянского района Киевской области неизвестный возле амбулатории напал на пенсионера, как только тот сел за руль собственного автомобиля. Вытолкнул и избил его. Однако угнать автомобиль вор не смог, потому что не завел.

Злоумышленника задержали. Им оказался 40-летний житель Бородянки, отбывавший наказание за умышленное убийство, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Когда злоумышленник не смог завести машину, он забаррикадировался в салоне авто. Затем начал там разжигать бумагу. Чтобы не допустить пожара, люди бросились на спасение с ведром воды и вызвали полицию", - сказано в сообщении.

Авто удалось спасти от огня. Злоумышленнику грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

В столице мужчина задержал угонщика машины. Он вместе с женой решил поехать в гости. Мужчина посадил жену на заднее сиденье, завел автомобиль и пошел выбрасывать мусор. Услышав крик жены, сразу побежал к автомобилю, за рулем которого сидел неизвестный мужчина. Злоумышленник начал убегать. Остановила 19-летнего беглеца пуля в бедре.

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Дата
13
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