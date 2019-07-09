Суд выпустил на свободу подозреваемых в убийстве бездомного, которые снимали преступление на камеру

23-летний и 26-летний жители Днепра убили 48-летнего мужчину в апреле этого года. Фото: https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Суд в Днепре выпустил на свободу 2-х подозреваемых в убийстве бездомного, которые снимали на камеру свое преступление.

Об этом написал заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Гуманный суд Днепра выпустил из следственного изолятора на свободу двух подонков, обвиняемых в убийстве человека", - сказал правоохранитель.

В апреле этого года 23-летний и 26-летний местные жители, которые работают в IT-индустрии, потому, что им не понравился 48-летний мужчина, сначала начали его бить, а потом просто не дали ему выбраться из-за парапета и столкнули в реку. Человек, инвалид второй группы, погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На голове пакет: женщину с сыновьями нашли мертвыми в съемной квартире

"Все, что происходило, один из подонков снимал на видео, документируя свои преступные действия. К сожалению, жизнь обычного человека сейчас не стоит ничего", - написал Аброськин.

В Сумской области полиция задержала мужчину, который убил мужчину скалкой, бежал на плоту по реке в Киев. Происшествие произошло в Кролевце.