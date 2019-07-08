Мужчина до смерти забил соседа скалкой и пытался скрыться на плоту по реке в Киев

Мужчина убил соседа скалкой из-за денег. Фото с открытых источников.

В Сумской области полиция задержала мужчину, который убил мужчину скалкой бежал на плоту по реке в Киев.

Происшествие произошло в Кролевце. В полицию обратился мужчина, который, проснувшись в собственном доме, обнаружил своего 47-летнего товарища мертвым.

С ним накануне употреблял спиртные напитки. Мужчина скончался вследствие многочисленных ударов по голове.

"В поле зрения полицейских попал 25-летний местный житель, который жил в соседнем доме и в тот вечер также был в компании мужчин. Пообщаться с ним не удалось - его не было дома и в городе. Это вызвало определенные подозрения", - говорится в сообщении полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали в соседнем Шосткинском районе на берегу реки. На плоту он пытался покинуть населенный пункт.

Задержанный признался, что причиной убийства стало алкогольное опьянение и желание получить "легкие" деньги.

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Подозреваемый рассказал, что во время застолья один из мужчин хвастался, что имеет на банковской карточке значительные средства. Поэтому, когда тот ушел в соседнюю комнату спать, злоумышленник взял деревянную скалку и несколько раз ударил его по голове. Потом забрал карточку, снял с нее деньги и потратил на спиртные напитки и продукты питания.

Понимая, что его могут искать, уехал в соседний район, где сначала скрывался у знакомого, а затем планировал по реке на плоту убежать в Киев.

Злоумышленник задержан. Правоохранители открыли уголовное производство по статьям "разбой" и "умышленное убийство из корыстных побуждений".

Ему грозит пожизненное заключение.

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