Суд отпустил киллеров

Киево-Святошинский суд вынес приговор 7 участникам преступной организации, которая занималась заказными убийствами.
Двое из них были организаторами, пишет unn.com.ua.
Организация подозревается в убийстве директора предприятия "Капарол Украина" в 2016-м и убийстве руководителя отдела КП "Киевский метрополитен" в январе 2019-го.
Одному участнику суд вынес наказание - содержание под стражей.
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17 сентября преступной организации объявили подозрение в создании преступной организации и участии в ней. Им инкриминировали совершение умышленных убийств на заказ по предварительному сговору группой лиц с лицом, которое ранее совершало убийство в составе организованной группы.
Прокуроры настаивали на содержании под стражей всех участников без возможности внесения залога.
Судья Максим Медведский отпустил 2 организаторов.
Судья Людмила Ковальчук применила домашний арест к 4 участникам организации.
Прокуроры будут обжаловать решение.
Неизвестные напали на прокурора и повредили его автомобиль 18 сентября в городе Доброполье Донецкой области.
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