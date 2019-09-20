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пятница, 20 сентября 2019 13:20

Суд отпустил киллеров

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Суд отпустил киллеров
Киево-Святошинский суд определил содержание под стражей 1 из 7 участников преступной организации. Фото: sprotyv.info

Киево-Святошинский суд вынес приговор 7 участникам преступной организации, которая занималась заказными убийствами.

Двое из них были организаторами, пишет unn.com.ua.

Организация подозревается в убийстве директора предприятия "Капарол Украина" в 2016-м и убийстве руководителя отдела КП "Киевский метрополитен" в январе 2019-го.

Одному участнику суд вынес наказание - содержание под стражей.

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17 сентября преступной организации объявили подозрение в создании преступной организации и участии в ней. Им инкриминировали совершение умышленных убийств на заказ по предварительному сговору группой лиц с лицом, которое ранее совершало убийство в составе организованной группы.

Прокуроры настаивали на содержании под стражей всех участников без возможности внесения залога.

Судья Максим Медведский отпустил 2 организаторов.

Судья Людмила Ковальчук применила домашний арест к 4 участникам организации.

Прокуроры будут обжаловать решение.

Неизвестные напали на прокурора и повредили его автомобиль 18 сентября в городе Доброполье Донецкой области.

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