Суд Харькова оштрафовал 16-летнего водителя Infiniti

Суд оштрафовал Николая Харьковского. Фото: "Суспільне Харків"

Подозреваемого в совершении смертельного ДТП 16-летниго Николая Харьковского суд оштрафовал за нарушение правил дорожного движения.

Такое решение 9 ноября Дзержинский районный суд Харькова вынес по делу о превышении скорости подростком и управлении машиной Dodge без водительских прав, пишет NewsRoom.

Подростка патрульные поймали накануне смертельной аварии.

Харьковскому присудили штраф в 340 грн и 3,4 тыс. грн по двум админпротоколам. В обоих случаях судья избрала максимальную сумму штрафа.

На заседании Харьковского и его адвоката не было. Решение может быть обжаловано в апелляции.

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26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.