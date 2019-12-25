Суд арестовал подростков, которые жестоко издевались и пытали 11-летнего мальчика

Подростки пытали и заставили раздеться мальчика. Фото: zrada.today

В Одесской области Килийский райсуд избрал меру пресечения двум 16-летним подросткам, которые пытали 11-летнего мальчика.

Как отмечается, ученики профессионального лицея в съемной квартире в присутствии других несовершеннолетних избили мальчика и под угрозой применения физического насилия заставили его полностью раздеться. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Один помещен под домашний арест, другой - в СИЗО", - сказано в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что в следственный изолятор на 2 месяца отправили подростка, который уже является фигурантом двух уголовных производств, открытых по фактам кражи и ограбления.

В центре Киева на Крещатике произошло нападение на правоохранителей. Сообщается о четырех пострадавших сотрудниках полиции.