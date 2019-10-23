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среда, 23 октября 2019 13:57

Студентка случайно отправила в больницу 12 детей

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Студентка случайно отправила в больницу 12 детей
Студентка распылили слезоточивый баллон - 12 попало в больницу. Фото: tumix

Студентка Ставропигильського училища во Львове распылили перечный газ в общежитии - 12 студентов попали в больницу, 4 из них находятся в реанимации.

В полиции говорят, что перепутала с духами, пишет hromadske.

Инцидент произошел 22 октября около 22:45 в общежитии на улице Випасовий, 11. В медицинские учреждения города Львова госпитализированы 13 человек - 12 детей и 1 взрослый.

"Одна из студенток, жительница общежития, зашла в комнату своего знакомого, также студента, чтобы забрать свой зарядное устройство к телефону. В комнате она увидела баллончик яркого цвета, решила, что это духи и распылили его содержание. На самом деле баллончик содержал газ раздражает, "Перец-4". Как пояснил владелец, баллончик он приобрел несколько дней назад через Интернет ", - отметили правоохранители.

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На сегодняшнее утро в больнице остаются 7 студентов в возрасте 15-16 лет. Четверо находятся в реанимации, трое - в терапевтическом отделении. Остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия и решает, открывать уголовное производство.

В Измаиле Одесской области подросток нанес смертельный удар в голову 48-летнему мужчине, который сделал замечание за шумное поведение.

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23
октября

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