Студента выбросили с 6-го этажа

В Харькове расследуется покушение на убийство 18-летнего студента.
Его обнаружили без сознания возле жилого дома. По предварительной информации, парня выбросили из окна 6-го этажа, сообщили правоохранители.
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Пострадавший получил ушибы и травмы головы. Он находится в больнице.
Начато досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к его совершению лица.
Женщина выбросила из окна восьмого этажа своего 51-летнего мужа. Он три года был прикован к постели после инсульта. Хотела прыгнуть и сама. Полицейские уговорили ее не делать этого.
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