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четверг, 13 июня 2019 14:29

Студента выбросили с 6-го этажа

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Студента выбросили с 6-го этажа
В Харькове 18-летнего студента выбросили с шестого этажа. Фото - Харьковское измерение

В Харькове расследуется покушение на убийство 18-летнего студента.

Его обнаружили без сознания возле жилого дома. По предварительной информации, парня выбросили из окна 6-го этажа, сообщили правоохранители.

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Пострадавший получил ушибы и травмы головы. Он находится в больнице.

Начато досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к его совершению лица.

Женщина выбросила из окна восьмого этажа своего 51-летнего мужа. Он три года был прикован к постели после инсульта. Хотела прыгнуть и сама. Полицейские уговорили ее не делать этого.

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