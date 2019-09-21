Стрелял, поджег дом и авто: мужчина напал на священника

В ночь с четверга на пятницу в селе Первомайское Змиевского района неизвестный мужчина стрелял из оружия и поджег два дома.
32-летний местный житель на почве ревности к жене решил лишить жизни 31-летнего мужчину, пишет Еспресо TV.
По словам начальника сектора криминальной полиции Змиевского отдела полиции Андрея Тарахтеева, злоумышленник заранее приобрел гладкоствольное охотничье ружье.
"Затем с ружьем в руках прибыл к дому, где проживает оппонент, начал с ним ссору через окно дома. Злоумышленник направил оружие в сторону последнего и сделал прицельный выстрел. Мужчина успел спрятаться за кирпичное здание", - добавил офицер.
На этом не остановился. Взял канистру с легковоспламеняющейся смесью, облил ею двери и стены дома потерпевшего и поджег. Далее злоумышленник наведался в дом родителей потерпевшего, где находилось авто 31-летнего мужчину, поджег легковоспламеняющейся смесью дом и машину. Далее человек вернулся к себе домой и пытался свезти счеты с жизнью, выстрелив себе в плечо.
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Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Сейчас нападающий находится в реанимации.
В селе Красное Згуровского района Киевской области злоумышленник пытался живьем сжечь заведующего складом зернохранилища. Мужчину спасли свидетели и сильный ветер, из-за него нападавший не смог поджечь спички, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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