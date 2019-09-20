Мужчину пытались сжечь заживо

На Киевщине задержали злоумышленника, который пытался поджечь мужчину. Фото - kv.npu.gov.ua

В селе Красное Згуровского района Киевской области злоумышленник пытался живьем сжечь заведующего складом зернохранилища.

Мужчину спасли свидетели и сильный ветер, из-за него нападавший не смог поджечь спички, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На территорию зернохранилища попал местный житель с бутылкой бензина в руках. В то время на предприятии находился заведующий складом. Злоумышленник облил работника жидкостью и пытался поджечь. "Поджигатель" объяснил свой поступок тем, что его недавно уволили с работы на этом зернохранилище. Таким образом он хотел отомстить", - сказано в сообщении.

Мужчину задержали. Следователи открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство".

В Бахмаче Черниговской области пьяный мужчина облил бензином автомобиль знакомого и пытался поджечь. Однако из-за вмешательства очевидцев происшествия автомобиль не загорелся.