 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1152
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 531
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2205
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1341
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18747
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3726
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6930
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 846
Фото
Все фото
3
6
6
3
4
Стрельба возле супермаркета: в полиции рассказали о причинах и состоянии раненого
Стрельба возле супермаркета: в полиции рассказали о причинах и состоянии раненого
Столб дыма высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
Столб дыма высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
Мужчину разорвало артснарядов
Мужчину разорвало артснарядов
Родители заморили голодом 4-летнего сына
Родители заморили голодом 4-летнего сына
Видео
Все видео
Возле супермаркета расстреляли мужчину (18+)
Возле супермаркета расстреляли мужчину (18+)
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля
Медузы и комары атаковали украинские курорты
Медузы и комары атаковали украинские курорты
19-летний водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку (18+)
19-летний водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку (18+)
Депутат ударил в лицо женщину: момент сняли на видео
Депутат ударил в лицо женщину: момент сняли на видео
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1161
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 531
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1620
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 720
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2205
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 531
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
понедельник, 10 августа 2020 14:05

Стрельба возле супермаркета: в полиции рассказали о причинах и состоянии раненого
3

  Комментировать

В Запорожье возле супермаркета конфликт за парковку закончился дракой и стрельбой. Пострадавший в тяжелом состоянии в больнице. Стрелка задержали
Фото: zp.npu.gov.ua
В Запорожье возле супермаркета конфликт за парковку закончился дракой и стрельбой. Пострадавший в тяжелом состоянии в больнице. Стрелка задержали
В Запорожье возле супермаркета конфликт за парковку закончился дракой и стрельбой. Пострадавший в тяжелом состоянии в больнице. Стрелка задержали

В полиции рассказали подробности стрельбы возле супермаркета на улице Добробутной в Запорожье.

Конфликт возник между 49-летними мужчиной и женщиной из-за парковки. Женщина брызнула мужчине в глаза из баллончика со слезоточивым газом. А потом позвала на помощь 27-летнего сына, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 33-летнего мужчину расстреляли возле магазина

"Женщина брызнула мужчине в глаза из слезоточивого баллончика, а он толкнул ее. Тогда она по телефону вызвала на помощь сына. Тот схватил нож и начал резать скаты на микроавтобусе Volkswagen, который принадлежит обидчику его матери. В ответ на это владелец микроавтобуса достал травматический пистолет и сделал сначала предупреждающий выстрел в воздух, а затем еще несколько в сторону молодого человека. Последний в ходе драки ударил оппонента по голове, отобрал пистолет и выстрелил, попав в бедро и предплечье", - сказано в сообщении.

Пострадавший в больнице. В настоящее время состояние его остается стабильно тяжелым.

Стрелка задержали на месте происшествия. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Стрельба возле супермаркета в Днепровском районе Запорожья произошла 9 августа около 20:40. Полицию на место вызвали прохожие, которые услышали звуки выстрелов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стрельба возле супермаркета: в полиции рассказали о причинах и состоянии раненого». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Мировому рекорду Инессы Кравец исполнилось 25 лет

Начал действовать антиукраинской языковой закон

Революционеры открыли музей

Почему львы боятся стульев

Серийный убийца слышал голоса демонов в собаках

Начались бои за Иловайск

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 168902
Родители заморили голодом 4-летнего сына
Родители заморили голодом 4-летнего сына
4
 Просмотров: 12465
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 8649
Как София Ротару 73-летие праздновала - фото
Как София Ротару 73-летие праздновала - фото
3
 Просмотров: 7506
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа Просмотров: 6867
Происшествия
Смертельное ДТП под Киевом: автобус столкнулся с грузовиком
Смертельное ДТП под Киевом: автобус столкнулся с грузовиком Просмотров: 333
11-летняя девочка стала жертвой родственника-насильника
11-летняя девочка стала жертвой родственника-насильника Просмотров: 585
Столб дыма высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
Столб дыма высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
6
 Просмотров: 900
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 3537
Задержали и угрожали: российские спецслужбы пытались завербовать украинку
Задержали и угрожали: российские спецслужбы пытались завербовать украинку Просмотров: 558
Больше всего комментируют
2
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
1
"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике
1
Сколько денег понадобится для восстановления Донбасса
1
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
1
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
Голосов: 734
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua