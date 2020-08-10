Стрельба возле супермаркета: в полиции рассказали о причинах и состоянии раненого

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В полиции рассказали подробности стрельбы возле супермаркета на улице Добробутной в Запорожье.

Конфликт возник между 49-летними мужчиной и женщиной из-за парковки. Женщина брызнула мужчине в глаза из баллончика со слезоточивым газом. А потом позвала на помощь 27-летнего сына, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Женщина брызнула мужчине в глаза из слезоточивого баллончика, а он толкнул ее. Тогда она по телефону вызвала на помощь сына. Тот схватил нож и начал резать скаты на микроавтобусе Volkswagen, который принадлежит обидчику его матери. В ответ на это владелец микроавтобуса достал травматический пистолет и сделал сначала предупреждающий выстрел в воздух, а затем еще несколько в сторону молодого человека. Последний в ходе драки ударил оппонента по голове, отобрал пистолет и выстрелил, попав в бедро и предплечье", - сказано в сообщении.

Пострадавший в больнице. В настоящее время состояние его остается стабильно тяжелым.

Стрелка задержали на месте происшествия. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Стрельба возле супермаркета в Днепровском районе Запорожья произошла 9 августа около 20:40. Полицию на место вызвали прохожие, которые услышали звуки выстрелов.