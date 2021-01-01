Стрельба в Кременчуге: таксиста наказали за отказ везти крупную компанию

Водитель отказался от заказа за большого количества пассажиров. Фото: Reuters

На Полтавщине, в Кременчуге мужчина открыл стрельбу по такси.

Это произошло из-за отказа водителя везти крупную компанию, сообщает местная полиция.

"31 декабря около 5:00 утра обратился водитель Daewoo Lanos, 1989 года рождения. Таксист заявил, что пострадал от хулиганских действий одного из клиентов", - рассказали правоохранители.

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Отмечается, что таксист отказался от выполнения заказа за чрезмерного количества пассажиров. Между ним и группой лиц возник конфликт.

"Когда автомобиль тронулся с места без клиентов, один из мужчин несколько раз выстрелил в его сторону, нанеся транспортному средству повреждения. Затем эта же лицо применила насилие к водителю", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался местный житель 1991 года рождения.

В Ивано-Франковске на ул. Ивасюка произошла стрельба. Выяснилось, что стрелял 32-летний местный житель. Так выяснял отношения с бывшей женой.