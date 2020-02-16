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воскресенье, 16 февраля 2020 12:01

Стрельба в Княжичах: суд отказался рассматривать дело

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Стрельба в Княжичах: суд отказался рассматривать дело
В Княжичах Броварского района Киевской области 4 декабря 2016-го года спецназовцы полиции постреляли оперативников и инспекторов Государственной службы охраны. Погибли 5 человек. Фото: НВ

Броварской горрайонный суд Киевской области отказался рассматривать дело о стрельбе в Княжичах, в которой погибли 5 полицейских. Обвинительный акт вернули в Офис генерального прокурора.

На скамье подсудимых - экс-начальник уголовного розыска столичной полиции и действующий руководитель полиции в Бахмуте Леонид Курята, бывший инспектор по проведению спецопераций управления КОРД Андрей Курта, экс-заместитель начальника отдела криминальной полиции Роман Мариновський, начальник и экс-начальник отдела управления оперативной службы столичной полиции Игорь Иващенко и Александр Мелихов. По мнению суда, в обвинительном акте недостаточно конкретизированы возможные нарушения подсудимых, а также немало неточностей. Также суд отменил залог для подсудимых.

Прокуроры и потерпевшие выступили против такого решения. Убеждены, подсудимые не сотрудничают со следствием и затягивают рассмотрение дела. Потерпевший по делу Александр Орлов - отец погибшего полицейского охраны Сергея Орлова - отметил, что он еще летом понял, что документ вернут.

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"Еще в августе, когда адвокаты просили вернуть обвинительный акт, я понимал, что суд пойдет им на уступки. Я не могу сказать, что кто-то взял деньги, но когда за два заседания решили вернуть обвинительный акт назад в прокуратуру, то это вызывает определенные мысли. С 7 августа по 5 февраля не было заседаний, они постоянно переносились", - говорит Александр Орлов.

Добавил, что видел, как судья разговаривала с адвокатами обвиняемых.

Прокуратура уже подала апелляционную жалобу на решение Броварского суда.

Кровавая трагедия в Княжичах Броварского района Киевской области произошло 4 декабря 2016 года. Тогда спецназовцы полиции постреляли оперативников и инспекторов Государственной службы охраны. Погибли инспекторы 24-летний Сергей Орлов, 25-летний Евгений Куртев, оперативники 25-летний Юлиан Рудько и 27-летний Александр Маница и 31-летний Виталий Валецкий - начальник столичного отдела управления Корпуса оперативно-внезапной действия.

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