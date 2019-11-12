Стрельба в Киеве: в полиции рассказали подробности

33-летний мужчина, в которого стреляли в Киеве на ул. Борова, получил огнестрельные непроникающие ранения в грудь.
Выстрелы услышал сосед, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Возле дома между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Впоследствии один из них произвел несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего скрылся на автомобиле. В результате конфликта хозяин домовладения получил огнестрельные непроникающие ранения. 33-летнего пострадавшего в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
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Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли стреляные гильзы, предварительно от травматического оружия, которые отправили на экспертизу.
По факту хулиганства открыли уголовное производство. Стрелка разыскивают. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
В Киеве на улице Борова, 43 почти в упор расстреляли мужчину. Предварительно, в него выстрелили не менее 7 раз. Происшествие случилось 11 ноября около 23.00.
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