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четверг, 30 апреля 2020 15:14

Сторонники "русского мира" готовили провокации

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Сторонники &quot;русского мира&quot; готовили провокации
В Одессе сторонники "русского мира" готовили провокации. Фото: reuters.com

В Одессе предотвратили попытку представителей пророссийского движения "Куликово поле" организовать 2 мая ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года.

По сообщению пресс-службы СБУ, одним из направлений антигосударственных проявлений должно было стать распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой "республики Новороссия" и силового захвата государственной власти.

Такие действия, по замыслу организаторов, должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ.

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Во время обысков у активистов пророссийского движения правоохранители обнаружили значительное количество печатной продукции, содержащей откровенную антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера. В частности, изъяты открытки с разделением Украины на фейковую "республику Новороссия" и "бандеровскую Украине", наклейки с надписями "Одесса русский город" и "Одесса – Новороссия", символика с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемую газету "Новороссия" и т.д.

Начато уголовное производство, проводятся следственные действия.

В Верховной раде инициировали создание временной следственной комиссии по деятельности Геннадия Труханова на должности мэра Одессы и одесского горсовета.

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