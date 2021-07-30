Столкнулись грузовик с комбайном и поезд с военной техникой

В Полтавской области грузовик с комбайном во время переезда через рельсы столкнулся с поездом, перевозившим военную технику. Травмы получила сотрудница Укрзализныци, дежурившая на переезде.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины в Полтавской области.
ДТП произошла 30 июля около 03:00 на регулируемом железнодорожном переезде в поселке Покровское Решетиловской общины Полтавского района.
В результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля MAN, перевозившего комбайн, возник пожар комбайна и одного из вагонов. Ориентировочная площадь пожара 60 кв.м.
Спасателям, оперативно прибывшим на место происшествия, удалось локализовать пожар в 03:30, а в 05:20 ликвидировать. Военную технику спасли.
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К тушению пожара привлекли шесть единиц техники и 26 человек личного состава ДСНС. В результате происшествия дежурная по переезду получила травму - скальпированную рану бедра. Ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Решетиливськую ЦРБ.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
Движение железнодорожного транспорта на этом участке приостановили на 3 ч. а уже в 06:00 организовали реверсивное движение.
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