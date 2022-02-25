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Спецтема: Напад Росії на Україну

Столица вступила в фазу обороны – Кличко

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Столица вступила в фазу обороны – Кличко
Российский враг хочет нас уничтожить, сказал Кличко.

Киев вступил в фазу обороны.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко, сообщает Gazeta.ua.

"В настоящее время в некоторых районах столицы раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. Враг хочет поставить на колени столицу и нас с вами уничтожить.

Все, кто может защищать город, должен присоединяться и помогать нашим воинам", - сказал.

Украинская армия удерживает оборону вокруг столицы, сообщил.

"Ситуация сложная, но мы верим в наши вооруженные силы, поддерживаем их и помогаем", – заявил Кличко.

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Сегодня из-за наезда российской бронетехники на Оболони пострадал пенсионер, мужчина находится в реанимации, рассказал мэр.

"Городские власти обращаются к жителям Оболонского района. Пожалуйста, не выходите на улицы, потому что это опасно", - обратился.

Кличко призвал киевлян быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах, метках, которые делают диверсанты для корректировки вражеского огня.

"Как бы это сложно ни было, сохраняем спокойствие. Поддерживаем наши Вооруженные силы, которые защищают нас сегодня и борются за украинскую, нашу с вами землю. Во многих городах Украины продолжаются бои и наши воины изрядно насыпают агрессору", - заявил мэр.

Сегодня обезвредили российских диверсантов, пытавшихся попасть в центр Киева. Российский оккупант хочет прорваться в столицу танковыми колоннами, сообщал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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