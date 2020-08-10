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понедельник, 10 августа 2020 12:27

Столб дыма высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
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Синабунг является одним из более 120 действующих вулканов в Индонезии
Фото: The Straits Times
Синабунг является одним из более 120 действующих вулканов в Индонезии
Синабунг является одним из более 120 действующих вулканов в Индонезии
Синабунг является одним из более 120 действующих вулканов в Индонезии
Синабунг является одним из более 120 действующих вулканов в Индонезии

На острове Суматра в Индонезии произошло мощное извержение вулкана Синабунг.

Дым из кратера поднялся на высоту 5 км, пепел покрыл улицы близлежащих населенных пунктов, сообщает Association Press.

Жителям и туристам запрещено подходить к кратеру ближе чем на 3 км. В регионе объявлен 3-й уровень вулканической опасности. Сохраняется возможность дальнейшего извержения с выбросом раскаленного водяного пара.

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В туристическом городе Берастаги, примерно в 20 км от кратера вулкана, водители автомобилей вынуждены днем ​​включать фары, чтобы видеть сквозь наполненный пеплом воздух. Спасатели вместе с полицейскими раздали 1,5 тысячи защитных масок, поскольку качество воздуха в районе извержения значительно ухудшилось.

Погибших или пострадавших в результате извержения нет, утверждают власти страны.

Также сообщается, что пепел пока не повлиял на авиаперелеты. Однако объявлено предупреждение об опасности для авиации.

Вулкан Синабунг - один из более 120 действующих в Индонезии. Расположен на тихоокеанском "Огненном кольце" - дуге вулканов и линий разломов, которые окружают бассейн Тихого океана. До 2010-го вулкан был неактивен около 400 лет. В 2014-м и 2016 году в результате извержений Синабунга погибли 23 человека.

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