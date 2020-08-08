Медузы и комары атаковали украинские курорты

Курорты на Азовском море страдают от комаров и медуз. Фото: "Портал Акцент"

Поселок Степановка первая на берегу Азовского моря оккупировали комары.

Пишут, что вечером выйти на улицу без куртки с капюшоном и брюк просто невозможно, сообщает "РИА-Мелитополь".

Ученые связывают это с цикличностью развития популяции.

В курорте Кирилловка на Азовском море пляж засыпан мертвыми медузами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пахлава, вино, креветки - как украинцы отдыхают на Черном море

Видео опубликовал Андрей Синявин на YouTube.

Скорее всего, медуз выбросило из воды во время приливов или сильных ветров.

Этим летом более четверти украинцев отказались от отдыха. Поездки летом отложили преимущественно из за финансовых проблем.