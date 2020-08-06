У Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла.
Землетрясение произошло в 64 километрах от города Овас и залегал на глубине 372 километров. Об этом свидетельствуют данные сайта USGS.
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Информация о пострадавших и масштабах разрушения пока отсутствует.
В Ивано-Франковской области 27 июля произошло землетрясение. Потрясение было магнитудой 2,5 баллов. Источник землетрясения обнаружили в районе села Монастырчаны на глубине 11 км.
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