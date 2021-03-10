Стеклянный пол рухнул под ногами: в Чехии погибла 27-летняя украинка

В Чехии погибла заработчанка из Ивано-Франковщины 27-летняя Оксана Васильев. Сиротой остался 4-летний сын. Фото: facebook.com/Оксана Васильев

В Чехии погибла заробитчанка с села Гриновцы Тлумацкого района Ивано-Франковской области 27-летняя Оксана Васильев.

Украинка работала на реконструкции здания банка. Упала с высоты, когда под ней провалился стеклянный пол, рассказала сестра погибшей Галина.

"Это произошло 1 марта. Сначала мы получали различные версии от людей, которые были там. Говорили, что она упала с лестницы, потом говорили, что она упала с 4-го этажа. Но окончательная версия, которую нам передали от правоохранителей Чехии, - она ​​провалилась сквозь стеклянную поверхность. То ли ей поручили там прибраться, то ли она сама так решила, мы не знаем. Но факт в том, что она поднялась на верхний этаж и стала на это стекло. Оно не выдержало, и она упала с высоты 15-20 метров", - говорит сестра погибшей, передает Оbozrevatel.

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Это была уже не первая поездка Оксаны на заработки в Европу. В Чехию она поехала после 2 месяцев работы в Польше. Матери говорила, что работа тяжелая, но платят хорошо, поэтому будет там работать.

Ее сыну Давиду летом исполнится 4 года. Он живет с бабушкой - матерью погибшей.

Когда тело Оксаны привезут в Украину, пока что неизвестно. Полиция Чехии еще ведет расследование, которое может растянуться до 2 недель. Семья погибшей украинки собирает деньги на перевозку тела. Сумма большая, помогают все, кто знал женщину и ее семью.

В Польше в городе Катовице Силезского воеводства 55-летний украинец, который работал на строительстве стометрового здания, сорвался с лесов. Инцидент произошел на стройплощадке небоскреба Global Office Park, где работник сорвался со строительных конструкций строящегося офисного здания.