Старшеклассник, назвавшись нацдружинником, убил сына правоохранителя

В Полтаве несовершеннолетний, назвавшись нацждружинником, приставал к нетрезвого мужчину, снимая свои действия на видео. Когда тот сделал шаг навстречу, молодой ударил его в голову. От полученных травм мужчина впал в кому и впоследствии скончался в больнице.

Видео опубликовали в соцсетях пользователь Евгений Гринченко.

Фото: facebook.com

Сообщается, что происшествие произошло во вторник 13 октября в 16:41 возле остановки общественного транспорта "улица Сенная" в центре Полтавы.

На видео видно, что человек, предварительно - в состоянии опьянения, сидел на корточках под стеной дома, когда к нему подошел молодой человек. Снимая все на свой телефон, юноша называется Эдуардом Татаром, представителем нацдружин. Нецензурно выражаясь, заставлает встать нетрезвого мужчину.

Эдуард начал его обвинять в том, что тот - наркоман. А когда мужчина пытается уйти, встает на его пути и требует стоять и ожидать патруль, рассказывая, что все действия фиксируются на видео. На попытку мужчины приблизиться и воспрепятствовать видеосъемке, наносит один или несколько ударов. В результате мужчина упал на асфальт возле лестницы.

Травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью: мужчина упал в кома, а впоследствии умер в больнице. В ожидании патруля полиции и бригады медиков, Эдуард пытался организовать оказание первой помощи избитому мужчине.

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Как сообщают в комментариях пользователи соцсетей, погибший - компьютерщик Александр Сиренко, сын полтавского милиционера Михаила Сиренко. Он не был наркоманом, но в тот день употреблял алкоголь. Люди, которые знали Александра, пишут, что в тот подвело специфическое чувство юмора.

По Эдуарда, который снимал видео и нанес трагического удара, сообщают, что его фамилия - Пятак, он ученик 11-го класса одной из полтавских школ. И он никогда не был представителем нацдружин.

Автор: facebook.com/vitaliy.avramenko.391 Нацдружины открещиваются от Эдуарда Татарина (Пятака)

"Опровергает информацию о причастности к убийству человека в Полтаве, представителем Национальных Дружин. Эдуард Татар (настоящая фамилия Пятак) не является и никогда не был представителем Национальных Дружин. Молодой человек появлялся у нас в спортивном зале занятий тайским боксом и тренировался вместе с всеми желающими. Спортивный зал является социальным проектом, поэтому там могут заниматься все желающие. После данной ситуации к Эдуарду Татар есть запрет присутствия в нашем спортзале и несколько других залов в Полтаве ", - сообщил в официальном заявлении командир полтавского отделения Нацдружин Виталий Авраменко.

Несовершеннолетнему нападающему сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности. Он признал свою вину. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста с 21-го до 6-и часов без применения электронных средств контроля. Срок действия постановления - до 6 января 2021 года.

14-летний школьник из Бериславского района Херсонской области стал жертвой травли со стороны своих сверстников. Двое ребят из его школы толкали и били несовершеннолетнего, снимая все на камеру телефона. Обидчики объяснили, что наследовали известного блогера и снимали видео для увеличения количества подписчиков собственных страниц, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.