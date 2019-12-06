Стало известно, взрыв чего напугал киевлян

Водитель сообщил о взрыве. Фото: "Информатор"

6 мая в Голосеевском районе столицы услышали взрыв.

Он доносился из района между станциями метро Голосеевская и Васильковская. На место выехали наряды полиции, сообщает "Информатор".

В полицию поступило сообщение о том, что взорвался автомобиль на улице Демиевская, 55. Водитель Honda сообщил, что парковался у дома. Сдавая назад, сзади машины что-то взорвалось.

Обошлось без пострадавших. У автомобиля спустило колесо. Неизвестно, действительно ли разрыв покрышки напугал жителей района.

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По предварительной информации следствия, было какое-то взрывное устройство. Оно было без разрушительного элемента, возможно, владельца авто хотели напугать. По неподтвержденной информации, водитель Honda работает в Министерстве аграрной политики Украины.

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