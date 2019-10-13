Стало известно, кого убили и хотели расчленить в столичной квартире

В квартире по ул. Чигорина в Киеве избили, зарезали и хотели расчленить гражданина Азербайджана 22-летнего Джавида Гаджиева. Он - выходец из известной в Баку семье интеллигентов-музыкантов. Фото - strana.ua

Стало известно, кого избили и зарезали в съемной квартире в Печерском районе Киева. Это гражданин Азербайджана 22-летний Джавид Гаджиев.

Он - выходец из известной в Баку семье интеллигентов-музыкантов. Его дед - композитор Тельман Гаджиев, а мать Мина Гаджиева - преподаватель в Бакинской консерватории.

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Убитый был студентом одного из вузов Баку и профессионально занимался танцами. Как он оказался в Киеве, родители не знают. Вероятно, приехал в Украину, чтобы встретиться с другом, пишет "Страна".

Известно, что квартиру арендовал именно товарищ Джавида. Его разыскивают.

Тело в квартире по ул. Чигорина нашли 6 октября. Соседи учуяли трупный запах и вызвали в полицию. В убийстве подозревают товарища покойного, он тоже азербайджанец. В квартире рядом с телом нашли бензопилу, три канистры с горюче-смазочной жидкостью, резиновую маску, топор, пакеты и другие принадлежности. Правоохранители предполагают, подозреваемый собирался расчленить тело и вывезти его из квартиры.