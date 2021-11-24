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среда, 24 ноября 2021 10:38

Стали известны фамилии полицейских, которые "крышевали" наркосиндикат

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Стали известны фамилии полицейских, которые &quot;крышевали&quot; наркосиндикат
В Днепропетровской области прекратили деятельность преступной организации, которая "под крышей" полиции занималась сбытом и распространением наркотиков. Фото: dbr.gov.ua

Стали известны фамилии правоохранителей, входивших в наркосиндикат на Днепропетровщине.

Это сотрудники полиции структурных подразделений областной полиции, пишет УНН, опираясь на данные источников в правоохранительных органах.

В частности, в.и.о. заместителя начальника отдела криминальной полиции Синельниковского райуправления полиции – подполковник Роман Сирица. В.и.о. заместителя начальника Павлоградского райотдела полиции – майор Ведута и старший оперуполномоченный отдела полиции №1 Днепровского райуправления – подполковник Ярошкин.

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Полицейские за денежное вознаграждение обеспечивали прикрытие преступной деятельности группы, занимавшейся на территории области сбытом и распространением наркотических веществ.

Задержаны 10 правонарушителей, в том числе Сирица и Ярошкин.

В Павлограде на Днепропетровщине разоблачили банду, которая сбывала и распространяла особо опасные психотропные и наркотические вещества.

В ее состав входили бывшие и действующие сотрудники полиции – 13 человек. Организовали наркобизнес уроженец Грузии, житель Днипра и экс-милиционер – бывший первый заместитель начальника областной милиции.

Следователи установили факты, что злоумышленники распространяли наркотики среди несовершеннолетних, а также подсаживали на наркотики людей, в том числе подростков. Кроме того, зафиксировали случаи пыток граждан полицейскими, которые входили в состав организации.

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