Подсаживали даже детей: экс-чиновник областной милиции возглавил наркосиндикат

Фото: dbr.gov.ua

В Павлограде в Днепропетровской области разоблачили банду, которая занималась сбытом и распространением особо опасных психотропных и наркотических веществ.

В ее состав входили бывшие и действующие сотрудники полиции - 13 человек. Организовали наркобизнес уроженец Грузии, житель Днепра и экс-милиционер - бывший первый заместитель начальника областной милиции, сообщили в Государственном бюро расследований.

"Злоумышленники наладили монопольную систему изготовления и распространения наркотиков. Всех конкурентов "зачищали" сотрудники полиции, занимавшие руководящие должности в городе", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, за неделю в районном центре с населением 100 тыс. человек дельцы зарабатывали около 100 тыс. грн.

"Бывший первый заместитель начальника УМВД Украины в Днепропетровской области давал консультации лидеру преступной организации по методам конспирации, планам правоохранителей по документированию. Подсказывал по точкам оптовой закупки наркотиков и прекурсоров и по местам изготовления. Также в его обязанности входила передача части прибыли через посредника действующим полицейским", - добавили в ДБР.

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Следователями установлены факты, что злоумышленники распространяли наркотики среди несовершеннолетних, а также подсаживали на наркотики людей, включая подростков. Кроме того, зафиксированы случаи пыток граждан полицейскими, входившими в состав организации.

В ходе спецоперации удалось задержать девять членов банды, среди них также сотрудники полиции. Остальных членов банды разыскивают.

Во время обысков у подозреваемых изъяли большое количество различных психотропных и наркотических веществ, наличные деньги в разных валютах и ​​банковские карты, большой арсенал средств конспирации, в том числе номера прикрытия, "одноразовые" мобильные телефоны. Также обнаружили две лаборатории по производству наркотиков.

Следователи открыли уголовное производство по пяти статьям. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Во Львове заместитель одного из райотделов полиции совместно с подчиненными торговали наркотиками и фальсифицировали дела против невинных людей. Их разоблачили коллеги. В домах подозреваемых провели обыски, изъяли технику и деньги.