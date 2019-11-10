Стала известна судьба аферистов, которые выдавали себя за "людей Зеленского"

"Людей Зеленского", торговавших должностями, отпустили под домашний арест.

Один из мошенников, выдававших себя за доверенные лица президента Владимира Зеленского и торговали топ-должностями, вышел из СИЗО.

Остальные трое находятся под домашним арестом, сообщили в Офисе Генпрокурора.

"15 октября решением Печерского суда одному из подозреваемых уменьшили залог с 15 млн грн до 1 млн грн, после чего залог был внесен и подозреваемого отпустили из Киевского СИЗО", - сообщили прокуроры.

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Другие злоумышленники находятся под стражей. Из реестра судебных решений следует, что один из них просил суд изменить место его пребывания с одного адреса на другой. Более подробную информацию в Офисе генпрокурора отказались сообщить, поскольку считают, что разглашение данных может повредить досудебному следствию.

22 октября сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали мошенника, который за 150 тыс. долларов обещал трудоустройство на высшие государственные должности путем воздействия на Офис президента. 1 ноября стало известно, что в Киеве задержали мужчину, который представлялся "внештатным помощником" высшего руководства страны и за деньги предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах.