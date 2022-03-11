ССО уничтожили колонну оккупантов возле Чугуева

Кафиры бросили технику и скрылись в лесу. Фото:t.me/rf200_now

В Чугуевском районе Харьковской области Силы специальных операций уничтожили колонну вражеской военной техники.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Украинцы уничтожили танки, боевые машины и топливозаправщики оккупантов.

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"Также ВСУ ликвидировали живую силу противника. Несколько врагов, бросив технику, скрылись в лесной местности. Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона просят местных жителей быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении врага", - пишет он.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.